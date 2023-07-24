الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الإيقاف.. مباريات يغيب عنها حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، إيقاف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وشهدت مباراة الأهلي ضد بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس الأحد، وجود مشادة قوية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، انتهت بتوجيه لاعب الأهلي صفعة في وجه ظهير بيراميدز.

المباريات التي يغيب عنها حسين الشحات مع الأهلي بعد عقوبة الإيقاف

وبعد قرار عقوبة الإيقاف، فإن حسين الشحات سيغيب عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المصري، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يوليو، على استاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد المصري  في الدوري الممتاز، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. 

أما المباراة الثانية التي سيغيب عنها حسين الشحات، فستكون مباراة الأهلى الافتتاحية في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023/ 2024، التي من المقرر انطلاقها في شهر أكتوبر المقبل.

وسيشارك حسين الشحات في مباريات الأهلي بشكل طبيعي في البطولات الأخرى مع عدا بطولة الدوري المصري؛ نظرًا لأن كل مسابقة منفصلة عن غيرها فيما يخص العقوبات، وذلك حسبما تنص عليه لوائح الاتحاد المصري.

وبناءً عليه، فإن حسين الشحات سيشارك في مباراة الأهلي ضد الداخلية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجارى.

رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين وغرامة على المصري 220 ألف جنيه

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقًا لقائمة العقوبات.

كما تقرر تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، إلى جانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

يذكر أن فريق الأهلي قد تلقى أول هزيمة في مشواره خلال الموسم الحالي 2022/ 2023، بعدما خسر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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