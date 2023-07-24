الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. نوران أبو طالب تحيي الليلة قبل الختامية للمهرجان الصيفى في الأوبرا

نوران أبو طالب
نوران أبو طالب

انتهت المطربة الشابة نوران أبو طالب، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بحفلها المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين، على المسرح المكشوف، وهو حفل الليلة قبل الختامية لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

- برنامج حفل نوران أبو طالب 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتتغنى خلاله "نوران" بنخبة من أعمالها الخاصة الى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية منها بتشوف علامات ، اعجاز ، في الليل ، اه يا لالي ، ريحتك ياما يا نجمة ، اهوا ده اللي صار ، فوازير ، لو ما تعاتبنا ، في ظروف تانية، التوبة ، شبابيك ، والله ما طلعت وروح خبر .

وكانت نوران شاركت مؤخرا فى حفل الموسيقار الكبير هانى شنودة، باعتبارها احدى المواهب الشابة الواعدة ، اطلعت على انواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر ، بدأت رحلتها الموسيقية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية ، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن ، شاركت في تلحين عدد من اعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور .

الأوبرا المصرية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المسرح المكشوف حفل المطربة نوران أبو طالب نوران أبو طالب

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