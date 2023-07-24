الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة متهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا بالفيوم

تاجيل محاكمة المتهم
تاجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا بالفيوم لعد

أجلت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم الاثنين محاكمة المتهم بمواقعة أخته المعاقة ذهنياً حتى حملت منه سفاحًا إلى جلسة المنتصف من أغسطس المقبل، لعدم وصول تقرير أخذ العينة الوراثية DNA.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس 2020، حينما أقدم شاب على الاعتداء على شقيقته المعاقة ذهنيًا داخل منزلهما بإحدى قرى مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك خلال ملاحظتها وتربيتها لكونه له سلطة عليها، وفوجئ الأب بإصابة ابنته بإعياء شديد فاصطحبها إلى مستشفى الفيوم العام وفوجئ بأنّ المستشفى تخبره بأنّها حاملًا، مما أصاب الأب بصدمة، ويكتشف أنّ مرتكب تلك الجريمة ابنه.

وعلى الفور، اتجه الأب إلى مركز شرطة أبشواي، وحرر محضرًا ضد ابنه الذي جرى القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات.

تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا بالفيوم لعدم وصول تقرير DNA

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