وزير الأوقاف ينعى والد الدكتور محمد الباز

نعى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الذي توفي صباح اليوم.

وتقدم محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

وجاء نص المنشور: "خالص العزاء للدكتور/ محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور في وفاة والده رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة كلها الصبر والسلوان ولهم جميعًا منَّا خالص العزاء".