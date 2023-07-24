بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، قرارها النهائي بشأن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقًا لقائمة العقوبات.

وشهدت مباراة الأهلي ضد بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس الأحد، وجود مشادة قوية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، انتهت بتوجيه لاعب الأهلي صفعة في وجه ظهير بيراميدز.

وتلقى أول هزيمة في مشواره خلال الموسم الحالي 2022/ 2023، بعدما خسر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

في سياق متصل، قررت الرابطة تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، إلى جانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.