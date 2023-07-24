الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لغلق المحلات والورش المخالفة لمواعيد الغلق في زفتى والمحلة

غلق المحلات والورش
غلق المحلات والورش

أغلقت الوحدات المحلية في مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، 4 محلات تجارية و12 ورشة ميكانيكية، لمخالفتها مواعيد الغلق الرسمية. جاء ذلك خلال مرور اللجان الرقابية بالوحدات المحلية التابعة للمركز.

وأوضح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أنه تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 25 محلاً تجارياً، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء. وأشار فايد إلى أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة ستستمر في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأكد فايد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وتطبيق المواعيد الرسمية المحددة للفتح والغلق، حفاظاً على الانضباط التجاري والحفاظ على الصحة العامة. وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومنتظم، وستكون حازمة مع المخالفين، حيث سيتم إغلاق المحال التجارية والورش التي تخالف المواعيد الرسمية، وفقًا للأنظمة والقوانين السارية في البلاد.

كما أغلقت الوحدات المحلية في مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، 6 محال تجارية و9 ورش ميكانيكية، لمخالفتها مواعيد الغلق الرسمية. وجاء ذلك خلال مرور اللجان الرقابية بالوحدات المحلية التابعة للمركز.

وأوضح عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ22 محلا تجاريا، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء. وأشار فكري إلى أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة ستستمر في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأكد فكري على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، والتي تقوم بالمرور على المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام. وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومنتظم، حفاظا على الانضباط التجاري والحفاظ على الصحة العامة.

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