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مصر

معهد التخطيط القومي يعلن فتح باب التقدم لدراسة ماجستير "المتابعة والتقييم" للعام الأكاديمي 2023/2024

د.خالد عطية
د.خالد عطية


أعلن معهد التخطيط القومي فتح باب التقدم للدراسة في برنامج الماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للعام الأكاديمي 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من جامعة أو معهد عالي معتمد. 
وفي هذا الإطار أوضح أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن برنامج الماجستير المهني يعد من أهم البرامج العلمية المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية فيما يخص مجالات المتابعة والتقييم ومهارات التواصل والعمل الجماعي ليصبحوا قادرين على متابعة وتقييم المشروعات والبرامج والخطط والسياسات.
فيما أشارت دكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى أن المستهدفين من البرنامج هم كافة المهتمين بالعمل في مجال المتابعة والتقييم من المديرين والمسئولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم، علاوة على الباحثين ومديري البرامج والمشروعات بالجهات المختلفة.
ومن جانبه أوضح د.خالد عطية مدير برنامج الماجستير المهني  "المتابعة والتقييم" أن برنامج الدراسة يتم تنفيذه على مدار عامين، ويومي الدراسة بالبرنامج هما (الجمعة والسبت) من كل أسبوع.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج ذكر مدير برنامج الماجستير المهني  "المتابعة والتقييم" أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي من درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، وصورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، بجانب استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد(6) صور شخصية بخلفية بيضاء. 
وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر.
ولمزيد من التفاصيل حول شروط القبول بالبرنامج يمكن مراجعة الموقع  الرسمي للمعهد  www.inp.edu.eg. 
وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للتقدم للبرنامج بمقر المعهد بمدينة نصر هو الأحد  27  أغسطس 2023م.
 

أشرف العربي البحوث والدراسات الجهات الحكومية

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