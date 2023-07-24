الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

جثة شخص
جثة شخص

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل مسكنه في العمرانية، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في العمرانية، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والمعاينة، تم العثور على جثة شخص يقيم بالشقة، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتم معاينة الشقة وفحص محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة العثور على جثة العمرانية

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