"الشعب الجمهوري" بقوص ينظم الدورة التدريبية الخامسة فى الإسعافات الأولية

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص، بمحافظة قنا، الدورة التدريبية الخامسة في الإسعافات الأولية، برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، وعلي عبدالقادر، أمين الحزب بمركز قوص، وبحضور حسن عابدين أمين التنظيم بقوص، وأحمد حسب الله أمين اللجنة الصحية.

وأكد حسن عابدين، أمين التنظيم بمركز قوص، أن الدورة تناولت أساسيات الإسعافات الأولية ، من خلال تدريب نظري وعملي، ومن أهم الموضوعات التي تم التدريب عليها المسح الأولى، الأزمة القلبية، انسداد مجرى الهواء المفاجئ، إنعاش القلب والتنفس (CPR)، الغرق، الجروح، النزيف، الحروق، الكسور.

وكذلك إصابات البطن والصدر والعين، الصدمة، الإغماء والغيبوبة، التشنجات، التسمم، الإسهال، العض واللسعات واللدغات، التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبيرة، إصابات الأطفال والوقاية منها).