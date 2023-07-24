الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ترافل أوف باث" يكشف أسباب نجاح السياحة فى مصر (فيديوجراف)

جريدة الدستور

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن 7 أسباب لنجاح السياحة المصرية حسب موقع «ترافل أوف باث» الأمريكي والتي جاء بسبب:-

الأسعار المعقولة والتي تعتبر أرخص مقارنة بالعديد من الدول الغربية

إجراءات الدخول التي تم اتخاذها مؤخرا ومنها تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب

التحول الرقمي والاعتماد على استخدام بطاقات الائتمان لدفع تكاليف الفنادق والمعالم السياحية

الرحلات النيلية حيث يعشق السائحون الإبحار في أطول نهر في العالم

المتحف المصري الكبير حيث سيصبح أكبر مجمع متاحف أثرية في العالم

الأمان والاستقرار الذي أصبحت تتميز به مصر

طرق طيران جديدة والتي أطلقتها مصر للطيران مثل خط «نيويورك - القاهرة»

زيادة رحلات القاهرة - مانشستر، ورحلات مباشرة من دلهي والهند وبنجلادش

المتحف المصري الكبير أكبر مجمع متاحف أثرية في العالم موقع “ترافل أوف باث” موقع “ترافل أوف باث” الأمريكي التحول الرقمي

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