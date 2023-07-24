أوسوريو يعقد جلسة مع عبدالغنى والمثلوثى

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ثنائي دفاع الأبيض خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية، وحرص المدير الفني على منح الثنائي بعض التعليمات الفنية على هامش التقسيمة الفنية.

‏وخاض عمرو السيسي، لاعب وسط فريق الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات اليوم، وأدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب إصابته في الكاحل.

تقسيمة قوية بين اللاعبين بمشاركة "صبحي وعواد"

قاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

وتضمنت هذه الفقرة تقسيمة فنية بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي حارسي المرمى، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصرالسعودي يوم 3 أغسطس.