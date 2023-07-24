الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرى: متابعة مناسيب المياه خلف وأمام القناطر لتوفيرها للأراضى الزراعية

تفقد الترع والمصارف
تفقد الترع والمصارف

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لزمامات الأراضى الزراعية، وذلك خلال موسم أقصى الاحتياجات حالياً وزراعة عدة محاصيل أساسية منها الأرز والسمسم والذرة الصفراء.

إمرار المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية

في ذات الإطار، تفقد المهندس عبدالحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية لرى المنيا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية لزمامات الأراضى الزراعية التابعة للإدارة العامة لرى غرب المنيا، وأيضًا متابعة حالة المياه ومناسيب المياه خلف وأمام القناطر الفاصلة، ومنها قناطر ساقولا، وقناطر منشأة الدهب، وهدار سري، بهدف الحفاظ على استمرار توفير المياه.

الأراضى المنزرعة بالأرز 

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لرى المنيا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عدد من محطات الرى منها محطة طرفا، ومحطة القمادير، وذلك للاطمئنان على إمرار المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية والحد من أي عوائق تواجه المزارعين.

مواصلة أعمال تطهيرات الترع والمصارف

من جهته أكد المهندس عبدالحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية لرى المنيا، أنه يتم المتابعة اليومية المستمرة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة، وأيضًا مواصلة أعمال تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية.

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كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للرى لـ"الدستور"، أنه تتم متابعة استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، وذلك لمختلف زمامات الأراضى الزراعية، بهدف منع أي أزمات خلال فترة أقصى الاحتياجات حالياً.

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