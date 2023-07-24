الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامين للمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بمنشأة القناطر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمه حيازة مواد مخدرة، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد.

 

أحالت النيابة العامة المتهم "ضاحي. ح. س"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه الإتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 12400 لسنة 2022 قسم منشأة القناطر والمقيدة برقم 3192 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة.

 

بدأت الواقعة يوم 2022/9/4، بضبط معاون مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المتهم وبحوزته مواد مخدرة "نبات القنب" و"الحشيش"وسلاح ناري وهاتف محمول ومبلغ مالي.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

جنايات جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات استئناف القاهرة

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