الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ابتز قريبته لممارسة الرزيلة.. كشف لغز العثور على جثمان شاب مقتول بالسادات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات التابعة لمديرية أمن المنوفية، من كشف لغز العثور على جثمان شاب مقتول والقبض على 4 متهمين في القضية وهم أقارب المجنى عليه بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لذات المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات العميد نضال المغربي، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان شاب يعمل في أحد مصانع مدينة السادات ومقيم بقرية جزيرة أبو نشابة متوفى بعدة طعنات وملقى في منطقة مهجورة بالقرية وعلى الفور تم اتخاذ اللازم.


وانتقلت قوة من مركز شرطة مدينة السادات لموقع الحادث والذي تبين لهم مصرع محمد إبراهيم سعد خواجه البالغ من العمر 25ع  عاما ومقيم جزيرة أبو نشابه ويعمل بإحدى مصانع مدينة السادات نجار موبيليا.

 

وبالتحريات للواقعة  تمكن مركز شرطة السادات من كشف لغز مقل الشاب الذي كان على علاقة بإحدى قريباته المتزوجة وبعد علم أهلها وزوجها طلبوا منها استدراجه وقاموا بقتله.

 

وأكد المتهمون في القضية، أن المجنى عليه كان يبتزها حتى يتمكن من مساومتها على أن يمارس معها الرزيلة وإلا سيقوم بفضحها أمام العائلة مما أدى لدفهعم للتخطيط لقتله والتخلص منه.


وتمكنت مباحث مركز شرطة السادات من القبض على "ن، ج، ح، خ" البالغ من العمر 53 عاما يعمل تاجر مواشي ومقيم جزيرة ابو نشابة، والقبض على "ع، ن، ج، ح، خ" البالغ من العمر 22 عاما ويودي الخدمه العسكريه مجند، والقبض على "ه، ن، ج، ح، خ" ربة منزل وتبلغ من العمر 35 عاما، كما تم القبض على زوجها "م، ج، ح، خ" البالغ من العمر 40 سنة سائق. 

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

اتخاذ كافة الإجراءات أحداث الواقعة أقارب المجني عليه الإجراءات القانونية اللازمة استدراجه إجراءات القانونية اجراءات

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