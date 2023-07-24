الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يرأس مؤتمر رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط

إبراهيم إسحق
إبراهيم إسحق

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية البث المباشر للجلسة الافتتاحية من مؤتمر رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

يترأس الجلسة الافتتاحية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

https://youtube.com/live/Z3wNqhYCtwM?feature=share

هذا وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "اطمن"، نظمت كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا، مؤتمرها السنوي، وذلك فى بيت الراعي الصالح، بالإسكندرية، بمشاركة الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة.

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، اللقاءات التكوينية، ورش العمل، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية.

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس، مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي، صلاة القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بعيد الأجداد، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

شارك في الاحتفال الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، وبعض من الآباء الكهنة، والمسئولون بالأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء.

وفي كلمة العظة، نقل الأنبا باخوم تهاني صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بهذه المناسبة، ثم أكد الأب المطران أن أغنياء السن مدعوون أن يكونوا ثوارا لثورة جديدة بالعالم، والكنيسة، ثورة الحب والرجاء. فالعالم يحتاج إليكم أكثر مما تعتقدون، كونوا ثوارًا.

تضمن الاحتفال أيضًا بعض الترانيم الروحية، كما تمت تلاوة الوعد من قبل جميع الحاضرين، وتقديم الطلبات المختلفة، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان "حضرة العمدة".

الجدير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس كان قد قرر الاحتفال باليوم العالمي للأجداد، وكبار السن، وذلك في شهر يوليو من كل عام.

إبراهيم إسحق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

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