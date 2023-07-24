"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

كشفت أوراق التحقيقات وقرار الإحالة الصادر من النيابة العامة في واقعة بتر سيدة العضو الذكري لزوجها في منطقة المطرية، تفاصيل اعترافات المتهمة بارتكاب الجريمة، وكيفية تنفيذها.

تفاصيل القضية

تفاصيل القضية كشفها قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 15880 لسنة 2022 جنايات المطرية والمقيدة برقم 3458 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، أن المتهمة في يوم 1/ 9/ 2022، ضربت عمدا المجنى عليه "أ . خ" مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ضربه لوجود خلافات بينهما وأعدت لهذا الغرض عقارًا منومًا وسلاحًا أبيض سكينًا، وقامت الزوجة بدس عقار منوم للمجني عليه بمشروب وما إن غلبه النعاس حتى قطعت عضوه الذكري مستخدمة في ذلك السلاح سالف البيان فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي نتج عنها عاهة مستديمة تمثلت في بتر شبه كلي للقضيب جراء الإصابة.

وبحسب أمر الإحالة فقد تسببت الزوجة بعاهة مستديمة تقدر بنحو 60% لزوجها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت سلاحًا أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اعترفات المتهمة

أقرت المتهمة "سامية. ف. ب"، أنها قطعت العضو الذكري لزوجها عرفيًا المجني عليه أسامة "خ. ف"، عمدا باستخدام سلاح أبيض "سكين" وإلقائه في القمامة ثم في الشارع، قائلة: "أنا ضربته بس مكنش قصدي أموته، والسكينة دي كانت عندنا في الشقة، واللي حصل إني منفصلة عن جوزي من حوالي 13 سنة واتعرفت على أسامة من حوالي سنتين وأنا كنت عاوزة اشتري شقة علشان عاوزة أقعد فيها لوحدي ومنفعش أخد شقة باسمي وأسامة كان معايا وأخدت أنا وهو شقة باسمه وأنا دفعت فلوسها".

وتابعت المتهمة قائلة: كنا مش بنام مع بعض وأنا كنت بنام كل يوم لوحدي في الشقة في أوضة وكنت باخد برشام منوم كل يوم علشان أعرف أنام وهو بینام في أوضة تانية وكل ما أصحي الصبح ألاقي نفسي متبهدلة وكأن حد كان معاشرني جنسيًا.

وأردفت المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها بالتحقيقات، قائلة: في يوم كنت نايمة وبصحي لقيته مقلعني هدومي وهو كمان كان عريان خالص وكان بيمارس الجنس معايا وكان حالته مش طبيعية زي ما يكون شارب حاجة، فأنا قلتله بتعمل إيه وبعد كده ببص لقيت فيه سكينة على الترابيزة جنب السرير ورحت على طول جبت سكينة وقطعت عضوه الذكري والحتة اللي قطعتها رميتها في الزبالة ورميت الزبالة في الشارع وسبت الشقة ومشيت.