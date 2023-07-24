"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل الزحف نحو الأعلى تاريخيًا

واصل فيلم بيت الروبي، بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، تحقيق الإيرادات الجيدة في شباك التذاكر المصري للأسبوع الخامس على التوالي، وعلى بُعد أيام قليلة من الوصول إلى الفيلم الأعلى في تاريخ إيرادات السينما المصرية.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي حتى صباح اليوم إيرادات بقيمة 107 ملايين جنيه و500 ألف، بعد أن حقق أمس الأحد مليونًا و200 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية جعلت الفيلم يسبق كل منافسيه خلال موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب "السوشيال ميديا"، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.