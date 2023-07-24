مسابقة عن تاريخ الثورة وجوائز مالية.."الشعب الجمهوري بسوهاج" يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بسوهاج برئاسة المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بسوهاج، احتفالية لعدد من شباب المحافظة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952، حيث نظم الحفل أمانة الشباب برئاسة الدكتور محمد حسن أمين شباب المحافظة فى إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من أحد الشباب المشاركين بالحفل، ثم عزف السلام الجمهوري وإنشاد أبيات من الشعر الوطنى عن حب الوطن والتضحية فى سبيله، ثم عرض جزء من فيلم تسجيلى عن حركة الضباط الأحرار.

جاء ذلك بحضور أكرم فتحى العمدة، أمين التنظيم بالمحافظة والدكتور مصطفى أحمد أمين الإعلام و أسامة أبوكريشة رئيس لجنة الطاقة والدكتور محمد حسن أمين الشباب و محمود زيدان أمين العمال.

فى بداية الحفل وجه الجميع التحية للضباط الأحرار الذين وضعوا أرواحهم على كفوفهم فداء لوطنهم والشعب المصري الأصيل فعادت للشعب المصري دولته وعزته وكرامته.

وعلى هامش الاحتفالية أقيمت مسابقة تثقيفية حول ثورة ٢٣ يوليو وانتهت بتوزيع جوائز مالية رمزية على الفائزين كما استمع الشباب لعدد من القصص التاريخية حول بطولات ضباط الجيش خلال فلم تسجيلى عن أوضاع مصر فى هذه الحقبة الزمنية وكيف نجح الضباط الأحرار بالقيام بالثورة.

من جانبه، قال أكرم فتحي العمدة أمين التنظيم بالمحافظة، إن هذه الاحتفالات تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية التي يتبناها حزب الشعب الجمهورى بسوهاج فى مشاركة الشارع المصرى فى كافة أفراحهم وأحزانهم بناء على تعليمات الأمانة المركزية للحزب فى كافة المحافظات.

IMG-20230723-WA0180

IMG-20230723-WA0182

IMG-20230723-WA0175

IMG-20230723-WA0186

IMG-20230723-WA0164

IMG-20230723-WA0165

IMG-20230723-WA0172

IMG-20230723-WA0162

IMG-20230723-WA0159