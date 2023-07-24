الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية

الصناعات الإلكترونية
الصناعات الإلكترونية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديوجراف" عن الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل.

- جهود الدولة لدعم الصناعات الإلكترونية


ـ مصر تضع خطة كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول.
ـ تراجع واردات الهاتف المحمول بـ2022 لتسجل 342 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بـ2021.
ـ تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية المعمرة داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40%.
ـ جار تنفيذ مصنع لإنتاج مختلف السلع الكهربائية.
ـ ارتفاع صادرات السلع التكنولوجية لإجمالي صادرات مصر الصناعية بنسبة 460% من 2016 لـ2021.
ـ تحقيق 116.6% زيادة في حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية من 2016 لـ2021.
ـ افتتاح أول مصنع لشركة "سامسونج" بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف.

 

اكسترا نيوز الصناعات الإلكترونية خطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية سامسونج

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