"إكسترا نيوز" تستعرض الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديوجراف" عن الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل.

- جهود الدولة لدعم الصناعات الإلكترونية



ـ مصر تضع خطة كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول.

ـ تراجع واردات الهاتف المحمول بـ2022 لتسجل 342 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بـ2021.

ـ تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية المعمرة داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40%.

ـ جار تنفيذ مصنع لإنتاج مختلف السلع الكهربائية.

ـ ارتفاع صادرات السلع التكنولوجية لإجمالي صادرات مصر الصناعية بنسبة 460% من 2016 لـ2021.

ـ تحقيق 116.6% زيادة في حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية من 2016 لـ2021.

ـ افتتاح أول مصنع لشركة "سامسونج" بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف.



