أخبار فاتتك| وفاة والد الإعلامى محمد الباز.. والإعلان عن تفاصيل امتحان القدرات 2023

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 فى مصر دون مصنعية

مع بداية تعاملات تجار الذهب الصباحية، وإقبال الشباب على شراء الذهب في ظل انخفاض السعر مقارنة بالأيام الماضية، يكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية عبر "جوجل"، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم، وسجل اليوم عيار 21، الأكثر تداولًا بمصر، في بداية التعاملات مبلغ 2165 جنيهًا للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا قيمة 1962 دولارًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير سويدى يعرب عن أسفه لأعمال تدنيس المصحف

أعرب وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، الأحد، عن "أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أول تعليق من بيراميدز بعد صفع حسين الشحات لـ محمد الشيبى

تحدث هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي جمعت الفريقين ضمن الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري، وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وفاة والد الإعلامى محمد الباز

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن وفاة والده فجر اليوم الإثنين، وكتب الباز، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل امتحان القدرات 2023

ترتفع معدلات البحث عن تفاصيل امتحان القدرات 2023 بعد فتح باب التسجيل فيها من السبت 15 يوليو 2023 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)