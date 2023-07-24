الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير سويدى يعرب عن أسفه لأعمال تدنيس المصحف

وزير خارجية السويد
وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم

أعرب وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، الأحد، عن "أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، وفقا لبيان أصدرته الخارجية اللبنانية ونشرته وكالة الإعلام الرسمية.

وذكر البيان: "تلقى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب اتصالا من نظيره السويدي توبياس بيلستروم أعرب خلاله الأخير عن أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية".

والخميس، مزَّق شخص يدعى سلوان موميكا نسخة من المصحف الشريف وعلم العراق أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، وسبق وأن مزَّق وأحرق نسخة من المصحف أواخر يونيو الماضي، بعد أن سمحت له السلطات السويدية بتنظيم تجمع.

من جانبه، رحب بوحبيب بهذا الموقف، وشجعه على "قيام السويد بخطوات عملية إضافية في هذا المجال، للحد من مظاهر ومشاعر الكراهية المتنامية والإسلاموفوبيا"، وفق البيان.

كما أكد الوزير اللبناني "احترام لبنان والتزامه باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المصالح والرعايا السويديين على أراضيه، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول".

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