الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد صفع حسين الشحات لـ محمد الشيبى

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

تحدث هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي والتي جمعت الفريقين ضمن الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة للغاية ومستوى اللاعبين كان مطمئنًا على الرغم من الغيابات العديدة في صفوفنا".

وأضاف: "أشكرهم على أدائهم في مباراة الأهلي والفريق سيحصل على راحة من أسبوعين لثلاثة أسابيع".

وتابع: "لم نوفق خلال الموسم على الرغم أننا كنا قريبين من تحقيق شيء والفوز ببطولة على الأقل".

وبشأن واقعة حسين الشحات وتعديه بالضرب على الشيبي، قال هاني سعيد: "أعرف حسين جيدا لقد لعبت معه في مصر المقاصة وتعجبت من تلك اللقطة غير المبررة ولا أعرف لماذا وصل به الأمر لهذا الحد فهو شخص جيد للغاية".

وبسؤاله حول إمكانية التقدم بشكوى ضد الشحات، قال: "سنرى وندرس الموقف من قبل مجلس إدارة بيراميدز، واعتذار حسين الشحات للشيبي أمر جيد".

حسين الشحات محمد الشيبي بيراميدز مباراة الاهلي وبيراميدز

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