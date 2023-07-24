طفلك آمن في الظل.. خرافات يجب على الآباء الحذر منها في العطلات

يحذر الخبراء من أن الأطفال الرضع لا يزالون عرضة لخطر الإصابة بحروق الشمس في الظل، حيث يتعرض الأطفال والرضع بشكل خاص لخطر التلف الناتج عن أشعة الشمس ويمكن أن يتعرضوا للحروق من الأشعة المنعكسة عن الماء إذا كان بجوار حمام السباحة أو الشاطئ.

يمكن للرضع والأطفال خاصة إذا كانوا جالسين بجانب المسبح أو على الشاطئ أن يقعوا ضحية لأشعة الشمس الضارة التي تنعكس على الماء، كما يمكن أن تعكس الرمال ذات الألوان الفاتحة الأشعة فوق البنفسجية على وجوههم أو أجسادهم حتى لو كنت جالسًا في الظل تحت مظلة.

خرافات عن العطلات الصيفية وحروق الشمس



الخرافة الأولى يمكنك البقاء في الشمس لمدة تصل إلى ساعة دون أن تحترق

حروق الشمس يمكن أن تحدث في أقل من 11 دقيقة دون استخدام واقي الشمس، حتى لو لم تكن الأعراض واضحة على الفور فقد يكون الضرر قد حدث بالفعل تحت السطح.

يتحول لون بشرتنا إلى اللون الأحمر في غضون ساعتين إلى ست ساعات من الحروق ويستمر الضرر في التطور لمدة 24 إلى 72 ساعة تالية حسب شدته.

الخرافة الثانية لا يمكنك التعرض لأضرار أشعة الشمس من خلال نافذة السيارة

الزجاج الأمامي للسيارة مصنوع من زجاج مصفح يقوم بتصفية الضوء فوق البنفسجي مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بحروق الشمس.



الخرافة الثالثة هناك أنواع للبشرة التي تكتسب اللون بسهولة ونادرًا ما تحترق وليست معرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد

يحدث التسمير عندما ينتج جسمك المزيد من الميلانين الصبغة الطبيعية المسؤولة عن لون بشرتنا وشعرنا وعينينا استجابةً للتعرض لأشعة الشمس.

وعلى الرغم من أن الناس قد يرغبون في أن يبدون بلون أسمر، إلا أنها في الواقع علامة على أن الجسم يقاوم أشعة الشمس ولا يحميك من خطر الإصابة بسرطان الجلد.