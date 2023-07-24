اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات علي قطعة أرض بالفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين بقتل "ص.ع.م" 37 عاما، وإصابة 5 آخرين بسبب النزاع علي قطعة أرض بالطريق الدائري بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد 18 سبتمبر 2022، عندما شهدت منطقة السلخانة معركة بالشوم والأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بسبب نزاع قديم على قطعة أرض مساحتها 2000 متر ملاصقة للطريق الدائرى بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وأنه سبق أن اتهم كل منهما الآخر بالاستيلاء على أرضه.

ووقعت الأحداث بعد صدور قرار نيابة الفيوم بتمكين الطرف الأول مصطفى خليل عبد الرازق من قطعة الأرض بصفته صاحب العقود الأصلية، حيث جرى تسليمه قطعة الأرض من خلال أجهزة الأمن.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد سامح العزب مأمور قسم الفيوم “ثان” بمقتل "ص.ع.م" 37 عاما ومقيم بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم وإصابة 5 آخرين.

- نتائج التحريات

وأضافت التحريات أن الطرف الثانى والذى يمثله القتيل وشقيقه وأخرين، قد اقتحموا قطعة الأرض وقاموا بالاعتداء على حراس الأرض، حيث حدثت بينهما مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، والشوم، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين تابعين لمالك الأرض، جرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى التأمين الصحى ومعه أحد أنصاره، كما جرى أربعة مصابين تابعين لصاحب قطعة الأرض لمستشفى الفيوم العام، تحت حراسة مشددة .



وأخطرت نيابة بندر الفيوم، والتى قررت دفن جثة القتيل بعد قيام الطبيب الشرعى بتحديد سبب الوفاة، وهى عبارة عن طلقة من فرد خرطوش اخترقت رأس المتوفى والذى صرح بدفن الجثة، و التحفظ على المصابين بمستشفى الفيوم العام لحين التحقيق معهم.