الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من محمد الشيبى بعد صفعة حسين الشحات

واقعة صفع حسين الشحات
واقعة صفع حسين الشحات لمحمد الشيبى

علّق محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، على أزمته مع حسين الشحات عقب مباراة فريقه أمام الأهلي ببطولة الدوري.

ووقعت مشادة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي انتهت بتوجيه لاعب الأهلي صفعة في وجه ظهير بيراميدز.

وروى الشيبي تفاصيل ما حدث عبر ستوري على انستجرام، حيث قال: "تعرضت للسب في مباراة السوبر بالإمارات واليوم، مع مضايقات وضرب في المباراتين".

وأضاف: "قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي حيث قال لي، إذا كنت بدأت المباراة لكسرت قدمك".

وتابع: "وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، وكان سهل جدًا أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني اتفادى أي رد في تلك اللحظة".

وواصل حديثه:  "حتى فيديو الصلح كان أمام الصحفيين وجاء بطلب من الطرف الأخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع".

واختتم الشيبي: "التأكيد على تهديد بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري".

المغربي محمد الشيبي حسين الشحات الاهلى بيراميدز الدورى المصرى

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