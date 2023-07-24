حظك اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً في العلاقة بالآخرين، لئلا تترك مجالاً للشكوك واحتمالات التصادم.

عاطفياً: تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدك لتصل العلاقة التي بدأتها إلى خواتيمها السعيدة عنوانها العريض الاستقرار والراحة.

صحياً: أنت حرّ في حياتك وتصرفاتك، لكن أنت وحدك المسؤول عما سيؤول إليه وضعك الصحي.

الثور

مهنياً: يساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.

صحياً: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط.

الجوزاء

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية.

عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، فحاول القيام بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة.

صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية .

السرطان

مهنياً: تخف الحركة في العمل بعض الشيء، ويكون الإهمال مكلفاً جداً، فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.

عاطفياً: يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعاً ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتاً طويلاً، وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما يسهّل الأمور.

صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبياً جداً.

الأسد

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا يجعلك تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.

عاطفياً: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك.

صحياً: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة.

العذراء

مهنياً: تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل الى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين.

عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل.

صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر.

الميزان

مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بوضع جيّد وبأخبار حلوة ومفاجأة سعيدة تعيد إليك الأمل بغد مشرق ومريح في العمل.

عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة.

صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقب غير جيدة .

العقرب

مهنياً: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين والحقودين.

عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما.

صحياً: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري.

القوس

مهنياً: تتحسن الأمور تدريجياً وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.

عاطفياً: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قراراً بالانفصال عنه.

صحياً: قد تضطر أحياناً إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج.

الجدي

مهنياً: أنصح لك التحلّي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.

عاطفياً: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.

صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.

الدلو

مهنياً: تتمتع بموهبة مميزة وبقدرة كبيرة على التخطيط السليم، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.

عاطفياً: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول أن تستفيد من ذلك لدخول قلبه والاستقرار به.

صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.

الحوت

مهنياً: تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور.

عاطفياً: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلاً لأنها حفرت في قلبك عميقاً.

صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.