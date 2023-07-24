الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً في العلاقة بالآخرين، لئلا تترك مجالاً للشكوك واحتمالات التصادم.
عاطفياً: تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدك لتصل العلاقة التي بدأتها إلى خواتيمها السعيدة عنوانها العريض الاستقرار والراحة.
صحياً: أنت حرّ في حياتك وتصرفاتك، لكن أنت وحدك المسؤول عما سيؤول إليه وضعك الصحي.

الثور
مهنياً: يساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها. 
عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.
صحياً: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط.

الجوزاء
مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية. 
عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، فحاول القيام بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة.
صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية .

السرطان
مهنياً: تخف الحركة في العمل بعض الشيء، ويكون الإهمال مكلفاً جداً، فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان. 
عاطفياً: يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعاً ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتاً طويلاً، وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما يسهّل الأمور.
صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبياً جداً.

الأسد 
مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا يجعلك تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.
عاطفياً: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك.
صحياً: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة.

العذراء
مهنياً: تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل الى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين.
عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل.
صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر.

الميزان
مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بوضع جيّد وبأخبار حلوة ومفاجأة سعيدة تعيد إليك الأمل بغد مشرق ومريح في العمل.
عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة.
صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقب غير جيدة .

العقرب
مهنياً: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين والحقودين. 
عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما.
صحياً: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري.

القوس 
مهنياً: تتحسن الأمور تدريجياً وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.
عاطفياً: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قراراً بالانفصال عنه.
صحياً: قد تضطر أحياناً إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج.

الجدي

مهنياً: أنصح لك التحلّي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.
عاطفياً: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.
صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.

الدلو
مهنياً: تتمتع بموهبة مميزة وبقدرة كبيرة على التخطيط السليم، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين. 
عاطفياً: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول أن تستفيد من ذلك لدخول قلبه والاستقرار به.
صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.

الحوت
مهنياً: تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور. 
عاطفياً: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلاً لأنها حفرت في قلبك عميقاً.
صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.

حظك اليوم جاكلين عقيقي خبيرة ابراج برج الحوت برج القوس

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