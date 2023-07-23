مشاجرة فى مركز شربين بسبب الخلاف على ركن سيارة

وقعت مشاجرة دامية بين محامي ومواطن وزوجته، بسبب الخلاف على ركن سيارة في أحد الشوارع بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وقد أسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين، وقد انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى مأمور مركز شرطة شربين بوقوع مشاجرة لمنطقة عزبة الجزار دائرة المركز ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث لفحص البلاغ.

تبين أن مشاجرة وقعت بين كل من "طرف أول " نور .ز.ا"، 25 عامًا، محام مصاب طرف أول، "ابراهيم .ي.ع.إ"، 50 عامًا، مصاب، وزوجته "هند ربة منزل، مصابة طرف ثان.

بسؤال طرفي المشاجرة تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى وإحداث ما بهم من إصابات، على إثر حدوث مشادة بينهم كلامية تطورت الى مشاجرة بسبب قيام المصاب الأول "محام"، بركن سيارته بجوار منزل الطرف الثانى.