الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بحث جديد يوضح العلاقة بين نوم الأطفال وتحسين صحة الدماغ لديهم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر نوم الأطفال عنصرًا حيويًا لنموهم وتطورهم الصحي بشكل عام، حيث إن هناك تأثير مباشر للنوم على صحة الدماغ لدى الأطفال، إذ يعتبر فترة النوم الجيدة تسهم في تعزيز النمو العقلي والعاطفي والجسدي لديهم. 

يساعد النوم المنتظم والكافي في تطوير وتجديد الدماغ، وتعزيز وظائفه المختلفة مثل التركيز والتعلم والذاكرة، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الدماغ لدى الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع " children's" الخاص بصحة الأطفال.

 

العلاقة بين صحة الدماغ ونوم الأطفال:

أوضح الخبراء، أن النوم الجيد للأطفال يسهم في تعزيز صحة الدماغ بعدة طرق أثناء النوم، حيث يخضع الدماغ لعملية تجديد وإصلاح، حيث يتم إزالة السموم والمواد الضارة الناتجة عن عملية الأيض والتمثيل الغذائي. 

 

كما يساهم النوم في تقليل مستويات الإجهاد وتنظيم نشاط الهرمونات في الجسم، مما يعزز وظائف الدماغ ويسهم في تنمية تركيز الأطفال وذاكرتهم.

 

نوه الخبراء، أن فوائد نوم الأطفال المنتظم تمتد أيضًا إلى تطوير الحالة المزاجية والعاطفية لديهم، فالنوم الجيد يعمل على تنظيم هرمونات السعادة والراحة مثل السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز الشعور بالسعادة ويقلل من التوتر والقلق لدى الأطفال.

 

نصائح لتحسين نوم الأطفال وصحة دماغهم:

جدول زمني منتظم للنوم: حاول تحديد ساعات نوم منتظمة لطفلك وتأكد من أنه يحصل على كمية كافية من النوم حسب العمر.

 

بيئة النوم الملائمة: تأكد من أن بيئة النوم هادئة ومريحة، مع درجة حرارة مناسبة وظلام تام وغير مزعج، مع ممارسة الروتين الهادئ قبل النوم: قبل النوم قم بتهدئة طفلك وإنشاء روتين هادئ مثل الاستماع للقصص أو الاسترخاء الموجه.

 

ممارسة النشاط البدني: تحرك الجسم قبل النوم يساعد على تهدئة الطفل وتحضيره للنوم، مع محاولة تقليل وقت استخدام الشاشات قبل النوم، حيث يمكن أن يؤثر ضوء الشاشات على نوعية النوم لدى الأطفال.

 

نوم الأطفال يلعب دورًا حاسمًا في تحسين وتعزيز صحة الدماغ لديهم، النوم المنتظم والكافي يساعد في تجديد الدماغ وتقوية وظائفه، مثل التركيز والتعلم والذاكرة. 

 

 

نوم الأطفال التوتر والقلق الحالة المزاجية العلاقة بين صحة الدماغ ونوم الأطفال نصائح لتحسين نوم الأطفال صحة الأطفال صحة الدماغ

الأكثر قراءة

عميد "حقوق الإسكندرية": نسب النجاح المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة

الطلبة توحشوا بعد يناير.. الباز يعلق على احتجاجات طلاب الحقوق الراسبين

قلب نتنياهو.. وعقله

عميد "حقوق الإسكندرية" يفجر مفاجأة بشأن رسوب الطلاب

ميلوني تشكر الإمارات لمساهمتها بـ100 مليون دولار

أستاذ استشعار عن بعد: درجة الحرارة سجلت 70 درجة ببعض الأماكن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)