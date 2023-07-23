بحث جديد يوضح العلاقة بين نوم الأطفال وتحسين صحة الدماغ لديهم

يعتبر نوم الأطفال عنصرًا حيويًا لنموهم وتطورهم الصحي بشكل عام، حيث إن هناك تأثير مباشر للنوم على صحة الدماغ لدى الأطفال، إذ يعتبر فترة النوم الجيدة تسهم في تعزيز النمو العقلي والعاطفي والجسدي لديهم.

يساعد النوم المنتظم والكافي في تطوير وتجديد الدماغ، وتعزيز وظائفه المختلفة مثل التركيز والتعلم والذاكرة، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الدماغ لدى الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع " children's" الخاص بصحة الأطفال.

العلاقة بين صحة الدماغ ونوم الأطفال:

أوضح الخبراء، أن النوم الجيد للأطفال يسهم في تعزيز صحة الدماغ بعدة طرق أثناء النوم، حيث يخضع الدماغ لعملية تجديد وإصلاح، حيث يتم إزالة السموم والمواد الضارة الناتجة عن عملية الأيض والتمثيل الغذائي.

كما يساهم النوم في تقليل مستويات الإجهاد وتنظيم نشاط الهرمونات في الجسم، مما يعزز وظائف الدماغ ويسهم في تنمية تركيز الأطفال وذاكرتهم.

نوه الخبراء، أن فوائد نوم الأطفال المنتظم تمتد أيضًا إلى تطوير الحالة المزاجية والعاطفية لديهم، فالنوم الجيد يعمل على تنظيم هرمونات السعادة والراحة مثل السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز الشعور بالسعادة ويقلل من التوتر والقلق لدى الأطفال.

نصائح لتحسين نوم الأطفال وصحة دماغهم:

جدول زمني منتظم للنوم: حاول تحديد ساعات نوم منتظمة لطفلك وتأكد من أنه يحصل على كمية كافية من النوم حسب العمر.

بيئة النوم الملائمة: تأكد من أن بيئة النوم هادئة ومريحة، مع درجة حرارة مناسبة وظلام تام وغير مزعج، مع ممارسة الروتين الهادئ قبل النوم: قبل النوم قم بتهدئة طفلك وإنشاء روتين هادئ مثل الاستماع للقصص أو الاسترخاء الموجه.

ممارسة النشاط البدني: تحرك الجسم قبل النوم يساعد على تهدئة الطفل وتحضيره للنوم، مع محاولة تقليل وقت استخدام الشاشات قبل النوم، حيث يمكن أن يؤثر ضوء الشاشات على نوعية النوم لدى الأطفال.

نوم الأطفال يلعب دورًا حاسمًا في تحسين وتعزيز صحة الدماغ لديهم، النوم المنتظم والكافي يساعد في تجديد الدماغ وتقوية وظائفه، مثل التركيز والتعلم والذاكرة.