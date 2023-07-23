محافظ أسيوط يتفقد ملتقى توظيف "مؤسسة حياة كريمة" لتوفير 4500 فرصة عمل للشباب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم، ملتقى التوظيف الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة لتوفير 4500 فرصة عمل لجميع الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون وذوى الهمم بمشاركة أكثر من 23 شركة قطاع خاص والذى استمر لمدة يومين 22 و23 من يوليو الجارى بنادي سيتي كلوب بمدينة الأربعين بحي غرب أسيوط.



وذلك ضمن أنشطة مبادرة "فرصة حياة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل والمحافظة تحت رعاية ودعم محافظ الإقليم.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر إحتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس مينا إبراهيم المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط والدكتور محمد سامي نائب المنسق العام للمؤسسة بالمحافظة وعلي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة وأحمد سويفي وعادل فؤاد وكيلا مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة "حياة كريمة" ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ولفيف من شباب مؤسسة حياة كريمة والمتطوعين.



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الملتقى وشاهد إقبال الشباب على التقديم بالشركات والتقى ببعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة واطمئن على الوظائف المتاحة ومدى اقبال الشباب عليها مشيرًا إلى أهمية الملتقى الذي يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع امكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب موجهاً رسالة إلى الشباب داخل الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف.



وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.



كما وجه المحافظ الشكر لمسئولي مؤسسة "حياة كريمة" و وزارة الشباب والرياضة والجهات المشاركة في الملتقى لحرصهم على توفير فرص العمل للشباب وخاصة استهداف الأشخاص ذوي الهمم من أبناء المحافظة وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر حياة كريمة لهم مشيدًا بجهود "مؤسسة حياة كريمة" بالمحافظة ودعمهم الأسر الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مبادرات توظيف وتدريب الشباب بصفة مستمرة لتدريب الشباب والخريجيين وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب ولذوي الهمم من خلال ملتقيات التوظيف الكبرى التي سيتم تنظيمها بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لافتًا إلى أن ملتقيات التوظيف تعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الاعاقة.



وأوضح إلى إنه تم تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف خلال الأسابيع الماضية ويجري تنظيم الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وذوي الهمم وإستيفاء نسبة 5% بكافة الشركات والجهات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



ووجه المهندس مينا إبراهيم منسق "مؤسسة حياة كريمة" بالمحافظة الشكر للوزير المحافظ لدعمه ورعايته لملتقى التوظيف والذى استمر على مدار يومين ووفر فرص عمل حقيقية للشباب تنوعت ما بين " تمويل ، طبي، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، أمن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت وغيرها" ضمن أنشطة وبرامج مؤسسة حياة كريمة لتدريب وتوظيف الشباب مع إتاحة فرصة للاشخاص ذوي الهمم للحصول على فرص عمل تناسبهم مع المتابعة المستمرة للشركات داخل الملتقى للتأكد من تعيين الشباب الذى تم قبوله بها وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطن وفي ظل التمكين الاقتصادى للشباب وتأهيلهم لسوق العمل والقضاء على البطالة.

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