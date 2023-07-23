الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الرئيس السيسى يعرف أقدار الرجال ونعيش عصر عرفان بالجميل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، إن الرئيس السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 للثورة وجه التحية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر وللرئيس الراحل محمد نجيب للدور الذي قام به لأنه وضع في وجه المدفع وقبل هذا الدور بكل بطولة.

الباز: أبطال من حرب أكتوبر لم يكرموا إلا في عهد الرئيس السيسي 

أضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"هذا العصر يتميز بالوفاء، طول الوقت يذكر الرئيس السيسي جمال عبدالناصر والسادات بالخير، عشنا عهد مبارك وكأن محدش عمل حرب أكتوبر إلا مبارك، وفيه ناس في حرب أكتوبر لم يكرموا إلا في عهد الرئيس السيسي، وكانوا بيبكوا بالدموع إن حد افتكرهم".

وأردف "الرئيس السيسي يعرف أقدار الرجال، يذكر من سبقوه ويؤكد على أدوارهم، لأننا نعيش عصر عرفان بالجميل". 

الباز الرئيس السيسي حرب اكتوبر أبطال أكتوبر

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