الطلبة توحشوا بعد يناير.. الباز يعلق على احتجاجات طلاب الحقوق الراسبين

قال د. محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، إن طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فوجئوا بنتائج مخيبة لآمالهم، فلجأوا للاحتجاج؛ لأنهم يرون أنهم ظلموا، بينما الجامعة أعلنت أنها طبقت القانون ومن لديه مشكلة يقدم تظلم وسيتم النظر فيه طبقًا للإجراءات القانونية.

أضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه من الصعب التشكيك في نتائج الجامعة وإذا كانت هذه النتيجة فإنها تدل أن مستوى الطلبة كارثي، لافتًا إلى أن زيادة عدد الراسبين في كليات الطب داخل جامعتين بالصعيد كان مفهومًا؛ لأن الطلبة الذين غشوا في الامتحانات وكانوا دون المستوى وأظهرت امتحانات الطب مستواهم، لكن ارتفاع نسب الرسوب في كليات حقوق تدل على تدنى مستوى الطلبة.

أردف: "الطلبة عاملين حملة ضخمة جدًا، يمارسون حالة من الإرهاب على إدارة الجامعة لتغيير النتيجة، أتعشم الطلبوا يهدأوا، ويدركوا أن الاحتجاج لن يؤدي لحل".

استطرد الباز: "لاحظت إن الطلبة تشرسوا بعد يناير، ومن منطلق أني أستاذ جامعي، وجدت حالة من الشراسة لدى الطلبة يريدون التقديرات عنوة، يوجد لامبالاة واستسهال".

وناشد الباز المسئولين في جامعة الإسكندرية، ألا يستهينوا بالأمر: "يوجد لغز في هذا الاحتشاد، والصخب، لا أستبعد لعب في الموضوع، ونادرًا لما يبقى فيه مشكلة في التصحيح".

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