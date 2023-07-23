انطلاق منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب بالدقهلية

فى نسخته العاشرة 2023

انطلقت منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب فى نسخته العاشرة، اليوم الأول الأحد من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت منافسات الأسبوع الأول من دورى مراكز الشباب فى المجموعة الأولى على النحو التالي:



نتائج المجموعة الأولى: تعادل فريق مركز شباب سنفا مع فريق مركز شباب ميت الكرما بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب مركز شباب مدينة ميت غمر، أما المباراة الثانية فقد فاز فريق مركز شباب منشأة البدوى على فريق مركز شباب نوسا الغيط بنتيجة إيجابية 2 / 1، وفى نفس المجموعة فاز فريق مركز شباب مدينة بني عبيد على فريق مركز شباب بهوت بنتيجة إيجابية 1/2، واتسمت مباريات المجموعة الأولى بالندية وشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدورى.

أقيمت جميع المباريات فى تمام الساعة الخامسة مساءا على ملاعب مراكز شباب وأندية ( مدينة ميت غمر- بهوت - سماد طلخا ) ، بإشراف المراقبين من الإدارة العامة للشباب ولجنة الدوري بالمديرية، رمضان صالح، وعصام رمضان، والدكتور على فتوح، والأستاذ على حامد، و الحسن عبد الرؤوف، و صلاح نصر، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

صرحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة يشارك فيه 24 فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ 19 ادارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

يأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة على مدى 9 سنوات متتالية، وصولاً إلى النسخة العاشرة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

كما تسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى، وأيضا ياتى دوري مراكز الشباب بالدقهلية برعاية ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدورى مراكز الشباب بالدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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