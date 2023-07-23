موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 والرسوم المقررة

جاء موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً وبحثًا خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع قُرب انتهاء عمليات التصحيح للمواد تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأيام المُقبلة وفقًا لما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بأيام، حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملا، تقرر أن يكون متاحًا للطلاب خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

وبالنسبة لرسوم تظلمات الثانوية العامة، فلم تعلن الوزارة عن تغيرها حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون كالعام الماضي وهي 300 جنيه للمادة الواحدة التي يُريد الطالب أن يتظلَّم بشأنها.

أما فيما يخص رابط تظلمات الثانوية العامة 2023، فعلى الطلاب متابعة موقع وزارة التربية والتعليم، حيثُ سيتم الإعلان عن رابط التظلمات فور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي من المقرر أن تعلن أول أغسطس 2023، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

يقوم الطالب بدفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني. يقوم الطالب بالدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 الذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. كتابة البيانات المطلوبة ويقوم الطالب بتحديد المواد التي يريد التظلم منها، مع العلم أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مواد التظلم. سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك في المواد المتظلم منها. يذهب الطالب لمقر التقدير المركزي أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة. التزم بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2023 في أول شهر أغسطس 2023، ويتم الاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح وحصولهم على أعلى الدرجات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس