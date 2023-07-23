طلاب الثانوية العامة: "نسب الحاصلين على 95% تدعو للقلق"

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح طلاب الثانوية العامة، إذ تراوحت نسب النجاح في المواد ما بين 88.9%، وحتى 95%.

"الدستور" حاورت عددا من طلاب الثانوية العامة، للوقوف على مدى استعدادهم لظهور النتيجة وتأثير تلك النسب التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

قالت نسمة أحمد، الطالبة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن النسب التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مطمئنة نوعًا ما، إلا أن نسب الحاصلين على درجة الـ 95% في المواد غير مريحة، لأنها قليلة جدًا.



فيما أوضحت، نوال إبراهيم، الطالبة في مدرسة أحمد عرابي، الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، أن النسب المطروحة للناجحين تشعر الطلاب بالسكينة، خاصًة أن هذه النسب لا تقل عن 80%، وهذا مؤشر جيد.



وأضافت منى عبدالله، الطالبة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور" أن جميع الطلاب حاليًا يمرون بحالة نفسية صعبة خلال انتظار الإعلان عن النتيجة.

إذ وصلت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023 على النحو التالي: