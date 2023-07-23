خبير: ليس هناك عصا سحرية لحل مشكلات الهجرة غير الشرعية

قال سيرجيو بيانكي، خبير بالهجرة والاتجار بالبشر، إنه من الممكن مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وفتح منظمات للمهاجرين من خلال الحوار المتكافئ بين إيطاليا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأضاف بيانكي، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن الحكومة الإيطالية تحاول فتح قنوات جديدة إلى 500 ألف مهاجر إلى أوروبا من خلال البرامج الاجتماعية لتلك الدول، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة ستنفذ في تونس والنيجر.

لا يمكن وقف موجات الهجرة غير الشرعية

وتابع: أنه لا يمكن وقف موجات الهجرة الغير شرعية من خلال الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فقط، لكن لا بد من الحوار المتكافئ بين بريطانيا وأوروبا ودول شمال إفريقيا ودول الساحل واتاحة فرص التنمية في هذه البلاد، مؤكدًا أنه لايوجد عصا سحرية لحل المشكلات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وربما يكون هناك جهد مشترك لضمان تعزيز الدول في شمال إفريقيا.