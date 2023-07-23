السلطات الإيرانية تحظر "مهرجانا سينمائيا" بسبب ملصق لممثلة دون حجاب

كشفت وسائل إعلام رسمية أن السلطات الإيرانية حظرت مهرجانا سينمائيا نشر ملصقًا دعائيًا يظهر فيه ممثلة لا ترتدي الحجاب.

وجاءت الخطوة بعد أن أصدرت الجمعية الإيرانية للأفلام القصيرة (ISFA) ملصقًا لمهرجانها القادم للأفلام القصيرة تظهر فيه الممثلة الإيرانية سوزان تسليمي في فيلم The Death of Yazdgerd عام 1982.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن وزير الثقافة أصدر شخصيا أمرا بمنع الدورة 13 لمهرجان الأفلام التابع للجمعية، بعد أن استخدم ملصق صورة لامرأة بلا حجاب على ملصقها بالمخالفة للقانون.

قانون مرفوض

ارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة أمر إلزامي للمرأة في إيران منذ عام 1983، بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية.

ومع ذلك، فإن النساء الإيرانيات ينتهكن بشكل متزايد قواعد اللباس الصارمة منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في سبتمبر الماضي للمطالبة بإنهاء ارتداء الحجاب الإجباري.

اندلعت الاحتجاجات التي استمرت لأشهر بعد وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي اعتقلتها شرطة الآداب بدعوى انتهاك قواعد اللباس.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشرطة إن الدوريات أعيد إطلاقها للقبض على العدد المتزايد من النساء اللواتي يتجاهلن القانون.

حبس الممثلات

من جانبه، قال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة التجارة الإلكترونية Digikala بسبب صور لموظفات لا يرتدين غطاء الرأس.

وقد أصدرت محكمة في طهران، حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على الممثلة البارزة أفسانة بايغان، لتقاعسها عن ارتداء الحجاب في مناسبة عامة.

كما أمرت بايجان بالقيام بزيارات أسبوعية إلى مركز نفسي "لعلاج الاضطراب النفسي الناتج عن شخصية معادية للأسرة" وتقديم شهادة صحية بعد علاجها، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.