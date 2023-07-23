الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى وبيراميدز.. إبراهيم عادل "محط أنظار" أندية فرنسية وألمانية

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشف مصدر بنادي بيراميدز تلقي النادي لعدة عروض رسمية خلال الساعات القليلة الماضية من جانب عدة أندية أوروبية لطلب الحصول على خدمات لاعب الفريق، وقائد المنتخب الأولمبي المصري إبراهيم عادل.

وأوضح المصدر أن النادي تلقى عروضًا للاعب من جانب أحد الأندية الفرنسية، وآخر من البرتغال وفريق ثالث من ألمانيا.

شدد المصدر على أن الأندية الثلاثة يتواجد لها مندوبين في استاد الدفاع الجوي؛ لمتابعة إبراهيم عادل في مباراة الأهلي بالدوري.

وتألق لاعب بيراميدز بشكل واضح في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة بالمغرب، وحصد جائزة أفضل لاعب في القارة، وساهم في وصول الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

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