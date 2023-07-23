سامح عاشور من دمياط: ثورة 23 يوليو مكنت الفلاحين والعمال

ثمّن النائب سامح عاشور نقيب محامين مصر الأسبق ،كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو مؤكدين أن ثورة 23 يوليو أرست أسس الجمهورية الأولى بتحقيق الاستقلال الوطني.

وأشاد عاشور خلال زيارته لمحافظة دمياط ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو، مؤكدا على أن هذه الثورة العظيمة مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم كما فتحت المجال لتمكين قطاعات كبيرة من الفلاحين والعمال بأماكن تليق بهم.

وأشار إلى أن ثورة 23 يوليو أرست أسس الجمهورية الأولى من خلال تحقيق الاستقلال الوطني وبناء الوطن والتوجه نحو التصنيع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع ، أن هذه الذكرى ستظل حية في وجدان كل الأجيال التي تجلت فيها تضحيات أيناء الوطن من الشعب والجيش للدفاع عن حريته واستقلاله.

وتوجه النائب سامح عاشور، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو وأن قيادات مصر الفترة الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدر قيم ثورة ٢٣ يوليو وتستكمل خطوات البناء التي أسستها حتى الآن.