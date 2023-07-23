موفدة "القاهرة الإخبارية" تكشف أهم فعاليات مهرجان العلمين

قالت ليلاس كفوزي، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين، إن مهرجان العلمين في دورته الأولى شهد العديد من الفعاليات ومن أبرزها عروض دولية لطائرات rc، ورسم أشكال مختلفة بألوان متعددة.

وأضافت ليلاس، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية": كما شهد اليوم عروضًا بحرية ورسم أشكال بالمياه وعروضًا بالمظلات بأعلام الدول المختلفة.

تعليق تامر حسني عن حفله بالعلمين

وتابعت أن الاحتفالية الافتتاحية للمهرجان بحفل الفنان تامر حسني شهدت حضورًا كبيرًا، وكانت هناك شاشات عرض كبيرة وضخمة لعرض الحفل بالممشى السياحي، مشيرة إلى أن تنظيم الحفل كان مبهرًا، وقال عنه تامر حسني إنه من أروع الحفلات التي قدمها والتي شهدت هذا الحضور الجماهيري.

وأشارت إلى أن الحفلات الغنائية مستمرة، ويوجد حفل يوم 27 يوليو للفنان أحمد سعد، وكل التوقعات تشير إلى أن الحفل سيشهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا، وبدأ حجز التذاكر من تذكرتي وسعر التذكرة يبدأ من 250 جنيهًا، تليه حفلات للموسيقار عمر خيرت، ونانسي عجرم، وإليسا وراغب علامة.