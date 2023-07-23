الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس البحوث الزراعية يزور بنى سويف لتفقد برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الأحد، ٢٣ يوليو خلال الإجازة الرسمية بزيارة لمحطة بحوث سدس بمحافظة بنى سويف؛ لمتابعة برامج تربية الأصناف الجديدة للمحاصيل الصيفية، يرافقه الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور محمد مرعي رئيس المحطة الإقليمية، والدكتورة رحاب عبدالرحمن مدير محطة بحوث سدس.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوعية المزارعين؛ لكيفية تخفيف تأثير الظروف الجوية شديدة الحرارة على المحاصيل.
وقال "سليمان" إن الزيارة شملت برامج تربية محاصيل الذرة الشامية وإنتاج أصناف وهجن الذرة الصفراء والفول الصويا وكذلك أصناف القطن ومحاصيل الأعلاف، بالإضافة إلى تفقد محطة إعداد تقاوى القمح المعتمدة بمحطة سدس لأصناف سخا ٩٥، وجيزة ١٧١، وبني سويف ٥ و ٧، وبعض أصناف قمح المكرونة. 
كما تفقد رئيس مركز البحوث تقاوى الفول البلدى الجارى تجهيزها للزراعات المبكرة، كما شملت الزيارة تفقد برامج الهجن للذرة المتحملة للجفاف، وذلك في إطار جهود الوزارة؛ لإنتاج أصناف من التقاوى والبذور مواكبة للتغيرات المناخية. 
حضر الزيارة الباحثون بمحطة بحوث سدس وبعض قيادات مركز البحوث الزراعية.

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الإجازة موجة الحرارة الشديدة رئيس البحوث الزراعية بني سويف برامج تربية الأصناف للمحاصيل الصيفية الظروف الجوية

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