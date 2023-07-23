الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشعب الجمهورى" بنجع حمادى يحتفل بالعام الهجرى الجديد

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، ندوة دينية بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي أقيمت بمجمع ريفورم، برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، وأحمد منصور دياب، أمين الحزب بمركز نجع حمادي.

حاضر في الندوة الشيخ كرم القوصي، مقدم برامج "حقائق إسلامية"، و"قبل النداء"، و"في نور القرآن الكريم" على شاشة التلفزيون المصري والقنوات الفضائية، متحدثًا عن احتفال المسلمين بالعام الهجري في اليوم الأول من شهر محرم؛ هذا اليوم الذي هاجر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع أبوبكر الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، وكان ذلك بعد مرور ثلاثة عشر عامًا من ظهور الدعوة، والذي توعد فيه كفار قريش بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتحدث عن تأثير الهجرة على المهاجرين والأنصار، كما تناول أهم الدروس المستفادة من الهجرة، وأكد ضرورة أن نبدأ العام الجديد بالتضرع إلى الله بأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين وينعم عليها بالرخاء والازدهار والأمن والأمان. 

وفي ختام الندوة دار حوار مفتوح بين الشيخ كرم القوصي، والضيوف حول كيفية تقسيم الميراث وعقوبة منع الميراث الشرعي عن مستحقيه، وعقوبة قطع الرحم وغيرها من الموضوعات. 

شهد الندوة من كوادر الحزب بنجع حمادي: عبدالناصر مهران، وزايد عبدالحميد، ومينا القمص، وأحمد حماية، وأميمة الأنصاري ونجلاء عزت وسهير أبوالنجا، وعدد من المواطنين.

الدكتور أحمد عبدالماجد العام الهجري الجديد حزب الشعب الجمهوري نجع حمادي الشعب الجمهوري

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