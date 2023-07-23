بتوجيهات من الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تشارك فى إخماد حرائق اليونان

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة؛ لمشاركة السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة الأزمات والمحن التى تتعرض لها.

يأتى ذلك تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان.

القوات المسلحة