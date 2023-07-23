مختص فى سياسات الأمن الغذائى: أوروبا اتجهت للشراء الجماعى للحبوب

قال د. عادل سالمي، المختص في سياسات الأمن الغذائي، إن الغذاء أصبح مكونًا أساسيًا وسلاح حرب، والكل يستغل قضية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن روسيا تستغل قضية الأمن الغذائي لترفع العقوبات، وأوكرانيا تريد تمويل اقتصادها.

وأضاف سالمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البدائل تكلفتها كبيرة بسبب تكلفة النقل والشحن، والبلدان النامية ستواجه صعوبات اقتصادية.

وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية الحبوب المنتهية ذهب 60% من الحبوب للدول النامية و40% لدول أوروبا والصين، التي كونت احتياطيًا استراتيجيًا، حيث إن العالم ذاهب نحو الاحتكار وغلاء الأسعار.

دعوة للتكتل الإقليمي للشراء الجماعي للحبوب

وأردف: "هناك حل جربه الأوروبيون في أزمة كوفيد، فاوضت أوروبا وتوجهت للشراء الجماعي، والآن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة القوانين لشراء المواد الغذائية، بشكل جماعي، ومن المفيد وجود تكتلات إقليمية تتجه للشراء المشترك، أي تحاول أن تشتري مصر مع المغرب العربي أو دول الخليج، لتقوية موقفك التفاوضي".

ونوه إلى أن التكلفة الكبيرة ليست في شراء الحبوب بقدر ما هي في نقلها.

وأشار إلى مشكلة أخرى هي أن ضعف العائد من زراعة الحبوب في البلدان النامية يدفع الفلاح لمغادرة زراعة القمح، لزراعة الخضروات.