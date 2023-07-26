غادة شلبى: الدولة نجحت في الترويج لمهرجان العلمين

أكدت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، أن جهود الدولة لتطوير شبكات الطرق ساعدت فى التدفق السياحى خلال الفترة الماضية، كما ساعدت فى التقييم الايجابى للتجربة السياحية في مصر

وأوضحت “شلبي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير البنية التحتية ساعد فى توفير ساعات زمنية كبيرة على السائحين خلال الانتقال من مقصد إلى آخر.

تعاون بين السياحة والنقل فى ملف الطرق السياحية

واشارت نائب وزير السياحة، إلى أن هناك تعاون مستمر مع وزارة النقل لتطوير الطرق السياحية ضمن ملف كامل تم العمل عليه، إضافة إلى تطوير الموانئ والإجراءات.

وأضافت أن تطوير البنية التحتية ساعد فى خلق مقاصد سياحية جديدة كالعلمين الحديدة والجلاله والعاصمة الادارية.

ولفتت إلى أن الدولة نجحت في تحويل العلمين إلى مدينة متكاملة تتوافر بها جميع الخدمات والمرافق.

واختتمت أن إقامة مهرجان العلمين الجديدة سيبرز الترويج الذى نقوم بة للعلمين موضحا ان العلمين الجديدة باتت مستقطبة للسياحة العربية ، وقد بدا السائحين العرب فى التوافد عليها منذ العام الماضى، فنحن نسعى الى ان نجعل مدينة العلمين تستقطب السائحين من مختلف الجنسيات كما اننا نعمل حاليا الا يكون مقتصر على زياراتها على الموسم الصيفى فقط بل تمتد زياراتها طوال العام لانها مؤهلة لذلك .