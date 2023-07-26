الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غادة شلبى: الدولة نجحت في الترويج لمهرجان العلمين

غادة شلبى
غادة شلبى

أكدت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، أن جهود الدولة لتطوير شبكات الطرق ساعدت فى التدفق السياحى خلال الفترة الماضية،  كما ساعدت فى التقييم الايجابى للتجربة السياحية في مصر 

وأوضحت “شلبي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير البنية التحتية ساعد فى توفير ساعات زمنية كبيرة على السائحين خلال الانتقال من مقصد إلى آخر.

تعاون بين السياحة والنقل فى ملف الطرق السياحية 

واشارت نائب وزير السياحة، إلى أن هناك تعاون مستمر مع وزارة النقل لتطوير الطرق السياحية ضمن ملف كامل تم العمل عليه، إضافة إلى تطوير الموانئ والإجراءات.

وأضافت أن تطوير البنية التحتية ساعد فى خلق مقاصد سياحية جديدة كالعلمين الحديدة والجلاله والعاصمة الادارية.

ولفتت إلى أن الدولة نجحت في تحويل العلمين إلى مدينة متكاملة تتوافر بها جميع الخدمات والمرافق.

واختتمت أن إقامة مهرجان العلمين الجديدة سيبرز الترويج الذى نقوم بة للعلمين موضحا ان العلمين  الجديدة باتت مستقطبة للسياحة العربية ، وقد بدا السائحين العرب فى التوافد عليها منذ العام الماضى، فنحن نسعى الى ان نجعل مدينة العلمين تستقطب السائحين من مختلف الجنسيات كما اننا نعمل حاليا الا  يكون مقتصر على زياراتها على  الموسم الصيفى فقط بل تمتد زياراتها طوال العام لانها مؤهلة لذلك .

نائب وزير السياحة والآثار شبكة الطرق شبكات الطرق السائحين الاتوبيسات السياحيه السياحة والنقل

الأكثر قراءة

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية

"هاجر" تقتل أطفالها بسم الفئران: هريحهم من الدنيا

براءة إسلام جابر من سرقة ورقة زواجه العرفي

أول أغسطس.. مديرو الأمن الجدد يتسلمون مهام عملهم

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطبيب الثرى بالتجمع الخامس

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة المالية.. تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا