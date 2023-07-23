الأهلى وبيراميدز.. 10 أندية معفاة من الدور التمهيدى الأول لدورى الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، الأحد، قائمة الأندية المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وحسبما ذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي، فإن 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضوًا في الاتحاد الإفريقي سيشاركون في الموسم الجديد لدوري الأبطال.

بذلك، سيتم إعفاء 10 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا للتصنيف الأخير للأندية.

الأندية العشرة هى: الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيراميدز، بيترو دي لواندا الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

وسيشارك 12 اتحادًا وطنيًا بفريقين في الموسم الجديد لدوري الأبطال، وهم: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، أنجولا، السودان، ليبيا، غينيا، تنزانيا، نيجيريا.

وستكون الأندية المشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الجزائر: شباب بلوزداد، النادي الرياضي القسنطيني

أنجولا: بيترو دي لواندا، بريميرو دي أوجستو

بنين: كوتون سبورت بنين

بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

بوركينا فاسو: إيه أس دوانيس

بوروندي: بومامورو

الكاميرون: كوتون سبورت

جزر القمر: جبل إف سي

الكونغو: إيه أس أوتوهو

كوت ديفوار: أسيك ميموزا

جيبوتي: أساس جيبوتي تيليكوم

الكونغو الديمقراطية: فيتا كلوب، مازيمبي

مصر: الأهلي، بيراميدز

غينيا الإستوائية: دراجون إف سي

إي سواتيني: جرين مامبا

إثيوبيا: سان جورج

الجابون: سنتر سبورتيف دي بيندجي

غانا: ميدياما

غينيا: هافيا إف سي، حوريا

ليبيريا: ليسكر إف سي

ليبيا: الأهلي بنغازي، الأهلي طرابلس

مالاوي: نياسا بيج بوليتس

مالي: ريال دي باماكو

موريتانيا: نواذيبو

المغرب: الجيش الملكي، الوداد البيضاوي

موزمبيق: يونياو ديسبورتيفا دو سونجو

ناميبيا: أفريكان ستارز

النيجر: الحرس الوطني

نيجيريا: إنيمبا، ريمو ستارز

رواندا: الجيش الوطني

السنغال: جينيراسون فوت

سيراليون: بو رينجرز

الصومال: جاديديكا

جنوب إفريقيا: ماميلودي صن داونز، أورلاندو بيراتس

جنوب السودان: سلام إف سي بور

السودان: الهلال، المريخ

تنزانيا: سيمبا، يانج أفريكانز

توجو: أسكو دي كارا

تونس: النجم الساحلي، الترجي الرياضي

أوغندا: فايبرز

زامبيا: باور ديناموز

زنزبار: كم كم