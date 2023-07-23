التخطيط تشارك في فعاليات التحكيم الداخلية لمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي بجامعة القاهرة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلًا عنها الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومنسق عام المبادرة بالوزارة -عن بعد- في فعاليات التحكيم الداخلية لـمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة القاهرة، وذلك تمهيدًا لاختيار المشروعات التنموية وأوراق السياسات التي ستنافس على المستوى الوطني.

وخلال مشاركته استعرض الدكتور محمد علاء محاور وأهداف مبادرة شباب من أجل التنمية، والتطور الذي شهدته في نسختها الثانية، والذي يتمثل في مشاركة عدد أكبر من الجامعات، وفتح الباب لمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية، والتعاون مع عدد من الجهات في مسارات المبادرة من أجل ضمان الخروج بمخرجات أكثر جودة وفاعلية، مشيرًا إلى معايير التحكيم الخاصة بأوراق السياسات والمشروعات التنموية وأهمية ربط إنتاج الشباب المشاركين باستراتيجيات الدولة المصرية وخططها التنموية، والعمل علي اتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتحقيق مشروعاتهم علي أرض الواقع، وإيصال أفكارهم إلي صناع القرار.

وأشاد علاء بالجهود المبذولة من جانب مُنسقي الجامعات ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة سواء مسار المشروعات التنموية أو مسار أوراق السياسات، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية والتوعوية التي يتم العمل عليها خلال المبادرة لتمكين الشباب من إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار علاء إلى أن المبادرة هذا العام شملت طلاب من عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يأتي في إطار الانتماء الأفريقي الذي تؤكده الدولة المصرية من خلال تدعيم أواصر التعاون والعمل مع الشباب من مختلف دول القارة.

من جانبه استعرض الدكتور خالد بركات، منسق المبادرة بجامعة القاهرة جهود الجامعة في تدريب وتأهيل طلاب الجامعة المشاركين بالمبادرة من خلال تقديم جميع التسهيلات للفرق المشاركة وكذلك عقد مجموعة متنوعة من التدريبات، واللقاءات لضمان المنافسة القوية لجامعة القاهرة مع غيرها من الجامعات المشاركة بالمبادرة.

وتضمنت موضوعات أوراق السياسات والمشروعات التنموية عدة محاور، منها التعليم، التحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الاستثمار، تنمية وتنظيم الأسرة، البيئة، وتشكلت لجنة التحكيم في مسار المشروعات التنموية من أ.د السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، أ.د عبد الحميد وجدي الأستاذ والعميد الأسبق لكلية العلوم، أ.د هيمن زين أستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة القاهرة، أ.د نيفين محمود خليل أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم، وأ.د محمد عبد الوهاب أستاذ النانو تكنولوجي بكلية الزراعة. كما تشكلت لجنة التحكيم في مسار أوراق السياسات من أ.د ماجدة صالح أستاذ العلوم السياسية والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أ.د محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أ.د محمد درويش أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

جانب من اللقاء