الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل غموض التلاعب في لوحة سيارة بمدينة الشروق

سيارة لوحاتها مزيفة
سيارة لوحاتها مزيفة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المرورية الخاصة بالسيارة بمدينة الشروق.

كانت قد كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف حقيقة تداول منشور مصحوب بصورة ومقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المعدنية بصورة مخالفة للوحات الرسمية الصادرة عن المرور.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وتبين تواجده خارج البلاد.

وبفحص السيارة تبين وجود أثار تلاعب وقطع باللوحات المعدنية لتشكيلها كما ظهرت بالمنشور.

بسؤال زوجته أقرت بأن السيارة متروكة أسفل العقار محل سكنهما منذ مغادرة زوجها البلاد فى (19) الجارى، وأنه حال علمه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى قام بإعادة اللوحات إلى أصلها قبل مغادرته البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة.

التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بمدينة الشروق تداول منشور شرطة الشروق سيارة متروكة قسم شرطة الشروق مواقع التواصل الاجتماعي

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