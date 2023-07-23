غدًا.. افتتاح أكبر كرنفال للزهور فى حدائق أكتوبر (صور)

يفتتح جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، والمهندس عفيفي محمد، رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر، غدًا، كرنفال الزهور بالمدينة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بخطة الدولة المستدامة 2030 وتزامنًا مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو وتماشيًا مع المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر ومبادرة زراعة (100 مليون شجرة) وفي ضوء مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27 واهتمام العالم أجمع بالحفاظ علي البيئة.

وأضاف جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في بيان مساء اليوم أن افتتاح مشروع كرنفال حدائق أكتوبر للزهور ٢٠٢٣ بحضور عدد كبير من قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب وكبار الزوار ونجوم المجتمع ولفيف من الإعلاميين حيث يعتبر كرنفال الزهور من خلال إعداد مشروع كبير تم من خلاله استصلاح قطعة أرض بمساحة كبيرة بالمدينة تم عمل شبكات مياه ومد خط كهرباء وتجيهزها لتصلح لعمل أكبر معرض للزهور والثقافة الزراعية والبيئية، لافتًا إلى أن رئيس الجهاز رصد مكافآت مالية قدرها 10 آلاف جنيه لأفضل عارض في الكرنفال سيتم الإعلان عن اختيار الفائز قريبًا.

وأعلن الجهاز عن أن مشاركة وزراة الزراعة بثلاثة منافذ، إضافة إلى نحو 50 عارضًا من المشاتل وشركات الزراعة واللاند سكيب المختلفة وتم منح أرض الكرنفال مجانية للعارضين، مقابل عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة للأهالي لتشجيع العمالة وفتح مجالات عمل للشباب.

وأضاف الجهاز أنه معرض الزهور تحويله إلى متنزة ترفيهي أسري بالمدينة لحاجة الأهالي الي متنفس لهم طوال العام خاصة في فترة الإجازة الصيفية وعمل منطقة العاب الأطفال، بجانب فتح عدة أفرع من المطاعم والكافيتريات الشهيرة حيث لاقى الكرنفال إقبالاً كبيرًا من الأهالي وهناك حالة من التفاؤل بين العارضين لهذا الإقبال الجماهيري.

وأعلن الجهاز أن الافتتاح الرسمي لكرنفال الزهور، حضره جميع أعضاء مجالس أمناء المدن الأربعة: (حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر) ورؤساء ونواب أجهزة مدن الجيل الرابع (جهاز مدينة حدائق أكتوبر، جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جهاز مدينة الشيخ زايد، جهاز مدينة ٦ أكتوبر) وعدد من رجال الدين، والمسئولين ووكلاء وزارت البيئة والزراعة والصحة والتموين والشباب والرياضة والثقافة وغيرهم وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية مع حضور إعلامي موسع لعدد من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية.

جانب من تجهيزات كرنفال الزهور

جانب من تجهيزات كرنفال الزهور

جانب من تجهيزات كرنفال الزهور

جانب من تجهيزات كرنفال الزهور

جانب من تجهيزات كرنفال الزهور