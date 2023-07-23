الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد وقاية النباتات يواصل توعية المزارعين بوسائل السيطرة على دودة الحشد الخريفية

ندوة توعوية
ندوة توعوية

 قام معهد بحوث وقاية النباتات بعقد عدة ندوات ارشادية ومدارس حقلية و المتابعة بالمرور على زراعات الذرة بمحافظات دلتا و صعيد مصر.

يأتى ذلك في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية ووضع حزمة من التدابير للإدارة المتكاملة لهذه الآفة وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ البرامج الإرشادية للتوعية بأهمية المكافحة المستدامة للآفات بإستخدام الحلول الآمنة بيئياً والاستمرارية في تقديم الدعم اللازم لتعزيز إجراءات مكافحتها
و أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن البرامج الارشادية المقدمة إشتملت على تنظيم ست ندوات إرشادية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، و منطقة سيتي بمحافظة سوهاج، كما نفذ ندوات إرشادية بناحية الزنكلون مركز الزقازيق، مركز منيا القمح، منطقة الزقازيق للإصلاح الزراعي، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. كما شهدت برامج المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية عددا من المدارس و المرور الحقلي بمراكز منيا القمح و ديرب نجم بمحافظة الشرقية و مركز طهطا محافظة سوهاج ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار عبد المجيد أن تلك البرامج الارشادية استهدفت التوعية بمظاهر الإصابة بهذه الآفة و أهم طرق الوقاية و المكافحة بالمبيدات الموصى بها من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية و هي فانتي 24% SC، اييزو 30% WG، جولد بين 90% SP، روبيك 50% WP، سبيدو 5.7% WG، كوراجن 20% SC، رادينت 12%SC و اوكتوكلود 9.75%  SC، فضلا عن  المبيد الحيوي بروتكتو WP 9.4% الذي ينتجه ويوزعه المعهد ضد الفقس الحديث للآفة مما يؤدي إلى خفض تعدادها.

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الزراعة الإجازة موجة الحرارة الشديدة معهد وقاية النباتات توعية المزارعين دودة الحشد

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