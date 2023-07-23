مؤلفات هشام خرما العصرية على المسرح المكشوف بالأوبرا .. الأربعاء

تتوالى فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقدم الموسيقار هشام خرما حفلاً في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 26 يوليو على المسرح المكشوف.



يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة منها أندلس، فيرست فواياج، كن، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مركش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية الى جانب عدد من الالحان الشهيرة منها حلوة بلادي، شمس الزناتي وغيرها.



يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي ، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية ، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين ، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى.